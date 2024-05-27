Buluşma sonrası bu fotoğrafı gazetede yayınlamış ve katılanları isim isim de yazmıştım. Tarihi bilemeyince arşive dönmek de mümkün olmuyor. Doğrusu, hatırlayamadıklarım olabilir diye fotoğrafı isimlendirmeye cesaret de edemedim.

Neyse ki, birkaç gün sonra sevgili arkadaşım Akın Kalelioğlu, beni bu sıkıntıdan kurtardı. “1999 yılında Ankara Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan Maliye Evi’nde arkadaşlarımızla buluşmamız” diye yazdı. Gerçi ben o yıllarda belirli aralıklarla bir araya gelen arkadaş grubumuzu “50 Kuşağı” diye adlandırıyordum. Doğum tarihi 1950 ve 1950’nin birkaç yıl öncesi, ya da sonrası olanlar…

Akın arkadaşım, aramızdan ayrılanların isimleri yanına (R), yani “rahmetli” ibaresini koymak suretiyle fotoğrafı şöyle isimlendirmiş:

Soldan sağa (ayaktakiler): Metin Tataroğlu, Reha Circi, Hasan Suvacı, İsmail Bezgin, Prof.Dr. Necmettin Karaeren, Hüseyin Çakır, Cengiz Esen, Orhan Bayraktar, Mustafa Saatçi (R), Hilmi Yüncü (R), Adnan Ağıcı (R), Ziya Kalelioğlu, Erhan Ölçer (R), Mümtaz Kümbüloğlu, Mesut Sarıkaya (R).

(Oturanlar): Salih Zeki Terlemez, Sıddık Özkan (R), Akın Kalelioğlu, Prof.Dr. Şevket Kavukçu, Mehmet Yolyapar, Erhan Hangün, İbrahim Karaman, Yüksel Demirer, Nusret Duran (R).

Aradan tam 25 yıl geçmiş. Hayat nasıl da hızlı akıp gidiyor ve nasıl da birer birer eksiliyoruz.