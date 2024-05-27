CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bodrum FK-Çorum FK arasında Cuma günü oynanan, normal süresi ve uzatmaları golsüz sonuçlandıktan sonra ev sahibi takımın penaltı atışları sonucu 5-4 galip gelerek finale çıktığı Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçını izlemek üzere gittiği Bodrum’da, CHP yöneticileriyle birlikte Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi ziyaret etti.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve Belediye Meclisi üyeleri de bulundu.