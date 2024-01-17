Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 18.hafta maçında konuk ettiği Tuzlaspor’u 2-1 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlarken, bu sezon ilk kez uzatmalarda bulduğu golle galibiyet sevinci yaşadı.

8 PUAN

KAYBETTİ

18 maçta topladığı 30 puanla 6.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon gerek ilk yarının, gerekse ikinci yarının sonuna eklenen uzatma sürelerinde yediği gollerle büyük puan kayıpları yaşadı.

Kırmızı-siyahlı takım, 4.haftada konuk ettiği Gençlerbirliği’ne, 45+2.dakikada Amilton’ın ayağından yediği golle 1-0 yenilirken, Manisa FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı 10.hafta maçında da golleri uzatmalarda yedi. Çorum temsilcisi, Topalli’nin 90+1 ve 90+8.dakikalardaki gollerine engel olamayarak 2 puan kaybetti.

12.hafta maçında Kocaelispor’a konuk olan Ahlatcı Çorum FK, 90+6.dakikada Tanque’nin ayağından yediği golle 2-1 yenilip 3 puan daha kaybetti.

UZATMALARDA

3 GOLE 3 PUAN

Kırmızı-siyahlı takım, uzatma sürelerinde toplam 3 gol attı ve 3 puan alabildi. 9.haftada, evinde 3-2 kaybettiği Eyüpspor maçının 90+4.dakikasında Ologo ile gol bulan Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK maçında ise 90+4’te Murat Yıldırım’la gol atıp 2-1 öne geçmesine rağmen 90+8’de yediği golle galibiyeti kaçırdı.

Kırmızı-siyahlı takım, geçtiğimiz hafta, sahasında Tuzlaspor’la oynadığı maçın 90+7.dakikasında Geraldo’nun attığı golle 2-1 kazanıp bu sezon ilk kez uzatma süresinde bulduğu golle galibiyet sevinci yaşadı.