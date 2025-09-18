Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri, hemşehrimiz Zeki Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu sorununa değinerek, toplum düzeni ve huzuru açısından tedirginlik yaşandığını söyledi.

Zeki Gül, “Çorum’da uyuşturucu, sokağa çıkmadan istihbaratla tespit edilip yakalanamaz mı? Sokağa çıktıysa, çıkar çıkmaz o şebekenin veya satıcıların hesabı toplum zehirlemeden neden kesilmiyor? İlgili tüm kurumların görevi bu değil mi?” sorularını yöneltti.