Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı 1. oturumunda yaptığı konuşmada hem tarihsel acılara hem de toplumsal hassasiyetlere dikkat çekti.

Gündem dışı söz alan Uysal, konuşmasına Hz. Muhammed'e yönelik karikatürle yapılan saygısızlığı kınayarak başladı.

Uysal, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’nı anarak, “Sivas’ta yanan sadece bir otel değil, birlikte yaşama umudumuzdu” dedi. Aynı şekilde, 1980’de Çorum’da yaşanan ve 5 Temmuz 1993’te Erzincan’ın Başbağlar köyünde gerçekleşen katliamlarda yaşamını yitirenleri de anan Uysal, acıların siyasi değil, insani bir mesele olduğunun altını çizerek, “Acının rengi, inancı, kimliği olmaz; insan hayatı kutsaldır, siyaset üstüdür, tartışılmazdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına da değinen Uysal, masum sivillerin ölümüne dikkat çekerek, Ortadoğu’da artan gerilimlerin yeni bir felakete yol açmaması gerektiğini vurguladı. Uysal “Biz CHP olarak savaşın değil, barışın yanındayız” dedi.

Şuanda matem ayı olan Muharrem ayını idrak ettiklerini kaydeden Uysal, Alevi-Bektaşi inancına göre Aşure’nin matem süreci tamamlandıktan sonra, yani 12. günden sonra yapılması gerektiğine dikkat çekerek, kamu kurumlarını ve belediyeleri bu hassasiyete uygun davranmaya davet etti.

“Her inanç değerlidir, ama o inancın içindeki ritüel ve geleneklere saygı, toplumsal barış için şarttır” diyen Uysal, “Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak; inancı, mezhebi, kimliği ne olursa olsun, herkesin inanç özgürlüğüne saygılıyız. Ama aynı zamanda, her inancın içindeki kendi ritüel ve geleneklerine gösterilecek saygının da toplumsal barış açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Sivas’ta, Çorum’da, Başbağlar’da, Gazze’de ve İran’da hayatını kaybeden tüm insanları rahmetle anıyor, Muharrem ayında tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyor, barışın, adaletin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi