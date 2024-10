Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri etkin şekilde sürdürülüyor.

Denetimin dijitalleşmesine yönelik çalışmalar kapsamındaki mobil uygulamayla denetimin her aşaması anlık olarak izlenerek raporlanıyor. Piyasa gözetimi ve denetimiyle haksız rekabet engellenerek yerli ve milli ekonomiye katkı sağlanıyor.

Tüm denetim verilerinin anlık izlenmesi ve raporlanması ile mükerrer denetimlerin ve numune alımının önüne geçiliyor. Böylece, denetim faaliyetlerinin hızı ve etkinliği artırılırken, geliştirilen piyasa gözetimi ve denetimi veri tabanı üzerinde test ve muayene, idari para cezası, idari yaptırım ve gönüllü geri çağırma faaliyetlerini de içeren tüm denetim süreçleri etkin olarak izleniyor.

26 BİN DENETİM

Bakanlık bünyesindeki Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri 81 il müdürlüğündeki denetçilerce gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda yılın 9 ayında 26 bin 763 gözetim ve denetim faaliyeti yürütüldü. Söz konusu süreçte 15 bin 35 ürün, 6 bin 420 hizmet yeri denetimi yapıldı.

Uygunsuz çıkan ürünler nedeniyle imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcılara yönelik 82 milyon 688 bin 994 lira idari para cezası uygulandı. Bu dönemde en çok denetim yapılan ürün grubu, elektrikli ekipmanlar ve asansörler oldu. 396 ürün güvensizlik şüphesi ile teste gönderildi, 369 üründe ise tespit edilen aykırılığın giderilmesi için süre verildi.

TOPLATILDI

Genel Müdürlükçe yılın 9 ayında 101 farklı marka-model hakkında güvensizlik kararı verildi ve bu ürünler piyasadan toplatıldı. Kablo, LED panel, şarj cihazı, priz, elektrikli battaniye, vantilatör, kazan, motosiklet kaskı, karavan, ekskavatör, kaplanmış lastik, O1 kategorisi araçlar, et kıyma makinesi, set üstü ocak, kaya kırıcı kartuş ve LED sürücü bu ürünler arasında yer aldı.

Hem tüketiciyi hem de yerli üreticinin rekabet edebilirliğini tehdit eden ithal ürünler de denetlendi. Yıl içindeki ürün denetimlerinin yüzde 56'sı ithal, yüzde 44'ü yerli ürünlere yönelik yapıldı.

Denetimlerde ithal ürünlere ağırlık verilmesiyle Türkiye'ye gelen güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılması ve yerli üreticilerin oluşan haksız rekabete karşı korunmaları amaçlandı. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinde yer alan büyük veri risk analizine tabi tutularak teknik düzenlemesine uygun olmadığı şüphesi taşıyan ürünler iç piyasada denetlendi. Benzer şekilde iç piyasa denetimlerinde tespit edilen ve ürün güvenliği mevzuatına uygun olmayan ithal ürünler Bakanlığa bildirildi. Böylece 2 aşamalı eylem planıyla Türkiye'ye giren güvensiz ithal ürünler engellendi.

Gözetim faaliyetleri kapsamında firma ziyaretleri yapıldı. 4 bin 448 ürün ve 860 hizmet yeri için bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. Bu faaliyetler kapsamında, yerli üreticiler ve ithalatçılar mevzuatın getirdiği yükümlülükler hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmelerde piyasaya arz edilen ürünlerin tüketici güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi konusu vurgulandı.

