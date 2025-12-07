Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan'ın silahı saat 11.00 sıralarında makam odasında bakım yaptığı esnada ateş aldı. 1 çocuk babası olan Kablan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kablan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde Kablan'ın özgeçmişi okunarak dualar edildi. Törende duygusal anlar yaşanırken, eşi Elif Kablan eşinin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Muş Valisi Avni Çakır, Elif Kablan'a başsağlığı diledi.

Üsteğmen Ali Kablan'ın naaşı, yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Çorum'a uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

Muhabir: İHA AJANS