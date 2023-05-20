Türk müziğinin usta sanatçılarından Nuri Sesigüzel yaşama veda etti. Usta sanatçının vefat haberini İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan duyurdu. Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza Allah'tan rahmet, mekanının Cennet olmasını dilerim. Ustaların ustası, 'Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden var olasın ustam" ifadelerini kullandı.

Sesigüzel 21 Mayıs Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.