Eski Hak-İş Konfederasyonu ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı, 24, 25 ve 26. dönem AK Parti Çorum Milletvekili, eski TBMM İdare Amiri Salim Uslu bir süredir rahatsızlığı nedeni ile Ankara’da hastanede tedavi görüyordu.

Vali Dağlı ile Başkan Aşgın da Salim Uslu'yu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Dağlı ile Aşgın başta Uslu olmak üzere tüm hastalara acil şifa dilediler.

24, 25 ve 26. dönem AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da nazik ziyareti için Dağlı ve Uslu’ya teşekkür etti.