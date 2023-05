Milletvekili Adayları Tahtasız ve Polat, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Çorum Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Başkan Adem Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve Polat, odanın ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Oda Başkanı Adem Özdemir, ilk defa kayıt olacaklar dışında ÇKS’ye her yıl yapılan güncelleme başvurularında, Ziraat Odaları tarafından verilen ve o yılın tasdikini taşıyan “Çiftçi Belgesi” ibraz etme ve çiftçi belgesinden de “o yılın tasdikini taşıma” zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlatarak, ayrıca, çiftçilerin İl, İlçe Tarım Müdürlüklerine yapacakları ÇKS başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabileceğini kaydetti.

İlimizde ve tüm illerde 2023 yılı ÇKS işlemini yaptırmayan/yaptıramayan bir çok çiftçi bulunduğuna dikkati çeken Özdemir, “E devlet üzerinden yapılacak ÇKS sistemine Ziraat Odalarının uyumlu programının entegre edilmesi sağlanmalıdır. Tarım Bakanlığı ile Ziraat Odaları Birliği arasında bu konuda protokol de mevcuttur. Böylece daha sağlıklı ve verimli bir sistem oluşacaktır. Odalarımızın aidat geliri hariç başka bir geliri bulunmadığı aşikardır. Odalarımızın aidatlarını alabilmesi açısından ayni ve nakdi yardımlarda istenilecek çiftçi belgelerinin ibrazı veya sisteme dahil edilmesi odalarımızın geleceği açısında büyük önem arz etmektedir” dedi.

Adem Özdemir, “Üretimde hak edilen değerlerin piyasa fiyatlarına oranladığımızda çıkan dengesizlik hem üreticilerimizi hem de tüketicilerimizi etkilemektedir. Bu anlamda çiftçilerimizin ürünlerinin korunarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her yıl açıklanan ürün bedellerinde Ziraat Odalarımız; üretimden hasada kadar çiftçilerimizin tüm girdilerini gerek piyasa şartları, gerekse ofis ve borsa alımlarında aktif rol oynamakta, tüm takiplerini yapmaktadır. Ürün bedellerinin her yıl devlet tarafından açıklanmasında Ziraat Odalarımızın da sendikalar gibi komisyonda yer alması sağlanmalıdır” şeklinde taleplerini dile getirdi.

CHP Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız ise Millet İttifakı’nın iktidarında çiftçilere yönelik yapılacak bazı çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Kanunda yazan desteği vereceğiz. Çiftçi her yıl milli gelirin en az yüzde 1’i kadar destek alacak. Çiftçilerimizin borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız. Çiftçi, ürün fiyatını ekmeden önce bilecek. Ürün taban fiyatını bir yıl önceden açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi ürünlerde alım garantisi vereceğiz. Sulama faturası hasattan sonra ödenecek. Tarım destekleri ve araçları haczedilmeyecek, desteklerden kesinti yapılmayacak. Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız. Mera alanlarını koruyacak, besiciye açacağız. Ürün paritelerini sürdürebilir seviyeye çıkaracağız. Tarım sektöründe gençler ve kadınlar için teşvik getireceğiz” diye konuştu.

Adem Özdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat’a teşekkür etti.

Ziyarete CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem de katıldı. (Haber Merkezi)