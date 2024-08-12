Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Gökhan Bilgili, Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Ahad Safaraliyev’i de kadrolarına katarak, uzman hekim kadrosunu daha da güçlendirdiklerini belirterek, Dr. Safaraliyev’in, Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Özgür Sönmezer ile birlikte Çorumlulara hizmet vereceğini duyurdu.

Çorum Özel Hastanesi’nin cihaz donanımının ve yatak kapasitesinin giderek arttığını, hizmet kalitesinin yükseldiğini ifade eden Dr. Bilgili, üroloji alanında iki deneyimli uzman hekimle hizmet verecek olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Halkımızın ihtiyaçlarına en verimli şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz” dedi.

Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Ahad Safaraliyev, 1991’de Bakü’de doğdu. Azerbaycan Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İhtisasını Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde tamamladı. Amasya Özel Kolmed Hastanesi’nde çalıştı. Dr. Safaraliyev’in özellikli tedavi alanları; Üroonkoloji, Laparoskopik Cerrahi, Kadın Ürolojisi, Erkek Ürolojisi, Çocuk Ürolojisi, Endoüroloji, Fonksiyonel Üroloji, Nöroüroloji, Androloji.