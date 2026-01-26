İzmir merkezli Gürsüt ve adı altındaki şirketlerine verilen konkordato kesin mühleti 6 ay daha uzatıldı.

Kararın ardından şirketin mali yapısı için koruma tedbirleri ve komiser görevlendirmeleri sürecek.

6 AY DAHA UZATILDI

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık AŞ, Progıda Süt Mamulleri ve Pazarlama AŞ ile şirket sahibi Kosat Gürler'e ilişkin kesin mühlet kararını 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren 6 ay daha uzatma yönünde hüküm verdi.

Mahkeme, daha önce alınan ihtiyati tedbirlerin uzatma süresi boyunca da geçerli olmasına hükmetti.

Konkordato komiserlerinin görevleri de aynı şekilde sürdürülecek. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ilan edildi.

BORÇ YÜKÜ KRİZİ TETİKLEDİ

Gürsüt, yükselen girdi maliyetleri ve ağır borç yükü sebebiyle ödeme güçlüğü çekmeye başladı. Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden olan şirket, bu zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yapmıştı.

SEKTÖRDE SAĞLAM BİR YERE SAHİPTİ

Yaklaşık 10 bin metrekarelik üretim tesisine sahip Gürsüt, peynir ve süt ürünleriyle hem perakende hem de HORECA kanalında geniş bir dağıtım ağına sahipti. Şirketin sahibi Kosat Gürler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Mahkemenin uzatma kararı, şirketin mali yeniden yapılandırma çalışmalarına devam edebileceğini bizlere gösteriyor. Gürsüt'ün konkordatodan çıkıp çıkamayacağı ise önümüzdeki 6 ay içinde belli olacak.