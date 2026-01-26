Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Başkan Yardımcısı Filiz Uygar Arslan ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Kaya ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği’nde düzenlenen emek ve demokrasi buluşmasına katıldı.

İşçi sendikaları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, dayanışma ve ortak aklın önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, emeğin korunması ve demokratik değerlerin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK