Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu. Kazada kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın son durumunun iyi olmadığı bildirilmişti. Yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği verilen bilgiler arasındaydı.
Geçtiğimiz dakikalarda Ahu Tuğba'dan acı haber geldi. Ahu Tuğba 69 yaşında evde ölü bulundu. Nuri Alço, Instagram hesabından sanatçı dostunun vefat haberini duyurdu.
NURİ ALÇO DUYURDU!
Alço paylaşımında "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm çok. Ahu'muzu kaybetti" ifadelerini kullandı.
Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "Oyuncu Ahu Tuğba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.
Nisan ayında Miami'de trafik kazası geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Ahu Tuğba, bir süredir astımla mücadele ediyordu.
AHU TUĞBA KİMDİR?
İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak 13 Ağustos 1955'te dünyaya gelen Ahu Tuğba, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.
Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanıştı.
Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğba, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesinin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.