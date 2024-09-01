YRP Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci önceki gün Çorum’a geldi. Muhammed Fatih Müjdeci önceki gün ilk olarak saat 15.30’da parti binasını ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge, Genel Merkez STK Başkan Yardımcısı ve İl Sorumlusu Yaşar Özkan, Çankırı İl Başkanı Selman Müjdeci tarafından karşılanan Muhammed Fatih Müjdeci ülke gündemine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Son seçimde partilerinin Çorum’da yüzde 14-15 bandında oya ulaştığını, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da önümüzdeki aylarda ilimize teşekkür ziyaretinde bulunacağını anlatan Müjdeci; “Çorum son seçimde bir sıçrama yaptı. Önümüzdeki seçimde Çorum’dan en az 2-3 milletvekili çıkarmayı Allah inşallah bize nasip eder. Sanayisi çok büyük gelişmiş bir vilayet olan Çorum hakettiği değeri bulamıyor. Çorum tam tanınmışlık seviyesine ulaşamadı. Sanayisi gelişmiş olmasına rağmen demiryolu ve havalimanı sorunu çözülemedi. Nüfus bakımından hem Karadeniz'e çok yakın olması münasebetiyle hem aynı şekilde Ankara’ya yakın olmasına rağmen istenilen değeri bir türlü bulamadı. İnşallah önümüzdeki dönemde Yeniden Refah Partili milletvekilleri ve Yeniden Refah Belediyeciliği ile inşallah Çorum hakettiği yere kavuşacaktır” diye konuştu.



Türk milletinin fevç fevç partilerine akın ettiğini, üye sayılarının 552 bine ulaştığını, yılsonu hedeflerinin 600 bin, 2025 sonunda ise 1 milyon üye olduğunu belirten Müjdeci, Türkiye'de en hızlı büyüyen parti konumunda olduklarını da açıkladı. Tüm Türkiye’de illere giderek divan toplantıları ve esnaf ziyaretleri yaptıklarını, buralarda elde ettikleri bilgileri rapor halinde her ay Genel Başkan Fatih Erbakan’a sunmalarının yanısıra TBMM’de de çözüm odaklı bir siyasetle gündeme getirdiklerini anlatan Muhammed Fatih Müjdeci, merhum Necmettin Erbakan’ın fındık meselesinde “Bu fındık Siyonizmin elinde olsaydı eczaneden taneyle almak zorunda kalırdınız” şeklinde bir ifadesi bulunduğunu hatırlatarak Çorum’un da Anadolu’da taşı toprağı altın olan Cenab-ı Allah’ın yarattığı en güzel vilayetlerden birisi olduğunu vurgulayan Müjdeci, “Sanayisi çok büyük gelişmiş bir vilayet olan Çorum hakettiği değeri bulamıyor. Tam tanınmışlık seviyesine ulaşamadı. İnşallah önümüzdeki dönemde Yeniden Refah iktidarında Çorum hakettiği yere kavuşacaktır” şeklinde konuştu.



Konuşmasında ekonomi üzerinden iktidarı da eleştiren YRP Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, Yeniden Refah Partisi iktidarının milletin yüzünü güldüreceğini ve Çorum’u da hak ettiği yere taşıyacağını bildirdi. Müjdeci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletimiz ekonomik darboğazda. Memlekette büyük bir sıkıntı var. Vatandaş bir çıkmazın içine sürüklenmiş durumda. Çözüm odaklı bir siyaset sergilememizi milletimiz bekliyor. Siyaset kutuplaştırıldı. Ya vatan hainisin, ya vatan seversin. 17 bin lira asgari ücret olmuş, geçim problemleri var. Emekli 12 bin 500 lira maaş alıyor, 2 bin 500 lira zam yapmışsınız. Bununla milletin geçilmesi mümkün değil diyoruz. Biz dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Yerinizde oturun, FETÖ'yle mücadele ediyoruz, yerinizde oturun diyorlar. Bu zaten devletin boynunun borcu. Burada ifade edilmesi gereken husus milletin sofrasındaki zeytin sayısını artırmak, yediği etin gramajını artırmak, çocuğuna okul elbisesi alırken dükkan dükkan gezmemesini sağlamak. Milletimiz artık bu çözüme kavuşmak için Yeniden Refah Partisi'ni dört gözle, dört elle, dört ayakla, bütün sermayesiyle bekliyor. Ve bize yakışan da inşallah Çorum’da da bunu başaracağız, inanıyoruz. Bu milletin yüzünü inşallah Yeniden Refah Partisi ile güldüreceğiz. Bu milletin yüzünü yine inşallah milli görüşle hep beraber bizler güldüreceğiz. Çalmayacağız, çırpmayacağız, yolsuzluk yapmayacağız. Kendi iddia ettiklerimizle Allah bizi intihar etme suretini göstermemesi üzerine dua edeceğiz ve kendimiz inşallah insan bir şekilde, çalışkan bir şekilde Mümince bir duruşta, Müslümanca, Erbakanca, Milli Görüşce kendi kimliğimize, kendi mayamıza uygun siyasetimizle başarılı olacağız. Bugün 50’nin üzerinde belediye ahlaklı belediyeciliği sergileyerek milletin yüzünü güldürüyor. Yerelden başlayarak iktidara giden yolun kilometre taşını hep beraber birlikte döşeyeceğiz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, İl Başkanı Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Bilge, Genel Merkez İl Sorumlusu Özkan ve Çankırı İl Başkanı Müjdeci partideki toplantının ardından Çorum’da esnaf ziyaretlerinde bulunarak sorunları dinledi. Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, akşam saatlerinde Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan Ağustos ayı İl Divan Toplantısı’na katılarak ilimizden ayrıldı.