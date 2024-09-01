Uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele eden Cengiz Olgun kurtarılamadı. Sakine Olgun’un eşi, Öğretmen Bülent Olgun, Hüseyin Olgun ve Alican Olgun’un babaları, Neşet Olgun, Verani Olgun ve Gülperi Aydın’ın kardeşleri olan Cengiz Olgun’un vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapılan helallik alma töreninin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ