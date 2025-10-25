Vakıf 19 ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile Çorum, uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak yeni bir projeye daha imza atıyor. Dünyaca ünlü Rus müzisyen Peter Theremin, temassız müzik enstrümanı Theremin ile ilimizde sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında hem HİTÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri hem de Çorumlular bu sıra dışı müzik aletiyle tanışacak. Ayrıca ünlü sanatçının tarihi alanlarda gerçekleştireceği performans çekimleri ile Rusya kamuoyunda ilimizin tanıtımına katkı sağlanacak.

Vakıf 19 Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, projenin amacının sadece bir müzik etkinliği düzenlemek olmadığını belirterek, “Hem gençlerimizi farklı sanat deneyimleriyle buluşturmak hem de Çorum’un kültürel ve tarihi değerlerini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çorum tanıtımlarımız tüm alanlarda devam edecek” dedi.

Etkinlik 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 18.00’de HİTÜ Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Toplantı ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

