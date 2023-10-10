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Çorum Belediyesi geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilimize getirdiği Talha Bora Öge yeniden ilimize geliyor.

“En iyi Radyo Programcısı” ödülü de bulunan Şair, Yazar ve Türk Halk Müziği yorumcusu Talha Bora Öge, 17 Ekim 2023 Salı günü saat 19.00’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorumlu hayranlarına bir konser verecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada ünlü şair ve yazarın programına tüm Çorum halkı davet edildi. 4

Talha Bora Öge geçtiğimiz yıl 15 Temmuz etkinliklerine katılmıştı.