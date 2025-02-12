Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hızlı Tren’in Çorum’da büyük değişimlere yol açacağını belirterek, “Eskişehir Etkisi” diye nitelediği bu değişimlerin hem olumlu, hem de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini, sosyal dokuyu bozabilecek etkilere karşı tüm toplumun hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Rektör Öztürk’ü ziyaret ederek Hızlı Tren projesi ile ortaya çıkabilecek fırsatlar üzerine sohbet etti. Demiryolu yapımına Çorum sanayiinin çok önemli katkılar sağlayabileceğini, makine imalat ve döküm sektörlerinin bu alana evrilebileceğini vurgulayan Prof.Öztürk, daha tren gelmeden Çorum’un büyük dinamizm kazanacağına inandığını ifade etti.

Ahlatcı Holding’in desteğiyle, Gold Force Barut Fabrikası’nı yakından ilgilendiren “selüloz” üzerine Milli Teknoloji Laboratuvarı kurmak için TÜBİTAK’a gerekli başvuruyu yaptıklarını anlatan Rektör Öztürk, “Girişimci Üniversite” anlayışı içinde hedefleriyle örtüşen bölümlere yöneldiklerini ve yapay zeka temelli 4 yeni program açacaklarını açıkladı.

Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, “Bizden sonra da, önümüzdeki en az 20 yıl boyunca devam edecek projeleri uygulamaya koyuyoruz” dedi.