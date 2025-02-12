Eğitimci-yazar Ethem Erkoç’un 39. kitabı “Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz” Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

680 Medine doğumlu 8. Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz’in döneminde valilerin, kendi bölgelerinde toplanan zekatı dağıtacak fakir bulamadıklarını kaydeden Ethem Erkoç, O’nun halifeliği süresince, gençlerin evlendirildiği, meşru bir iş yaparken borç batağına düşenlerin borçlarının ödendiği, yetimlere, dul kadınlara, çalışacak gücü olmayanlara maaş bağlandığı, yolcular ve yoksullar için yemek evleri kurulduğu, yolcular için konaklama tesisleri yapıldığı bilgilerini aktarıyor.