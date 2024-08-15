Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesindeki "Sektör Kampüste Programı" kapsamında 10 binden fazla öğrencinin dijital yetkinlikleri güçlendirilirken yeni dönemde ders sayısının 100'ü, öğrenci sayısının da 4 bini geçmesi öngörülüyor.

Üniversite öğrencilerini sanayi sektörünün güçlü isimleriyle bir araya getirerek dijital yetkinliklerini artıran ve sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen "Sektör Kampüste Programı"nın yeni döneminde ders sayısının 100'ü, öğrenci sayısının 4 bini geçmesi planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, iş dünyası temsilcileriyle üniversitelileri buluşturan "Sektör Kampüste Programı" ile öğrencilere siber güvenlikten kuantum hesaplamaya kadar güncel eğitimler verilerek, öğrencilerin reel sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donanmaları hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesindeki programla üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak üniversite çağından itibaren iş gücüne katılımı artırmak için dijital okuryazarlık güçlendiriliyor. Yapay zeka başta olmak üzere, algoritmik düşünme, robotik kodlama, ileri imalat, blok zincir ve yazılım gibi dijital beceriler yoluyla istihdamı teşvik etmeye yönelik çeşitli eğitim programları ve projeler, öğrencilerin sektör profesyonelleriyle buluşmasının ana gündemi oluyor.

Öğrencilerin dijital yetkinliklerini artıran program kapsamında, ASELSAN, Arçelik, Baykar, Cezeri, TUSAŞ, Turkcell, TÜBİTAK, Türksat gibi alanlarında öncü 94 firma ve kurumun katılımıyla 208 üniversitede 10 binden fazla öğrencinin dijital yetkinlikleri güçlendirildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da program kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesinde "Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering" adlı ders vermişti.

DERS SAYISI 100'Ü GEÇECEK

Sektör Kampüste Programı kapsamında 2023-2024 bahar yarıyılında 94 firma ve 84 üniversite paydaşına ulaşıldı. 77 ders ile 2 bin 500'ün üzerinde öğrencinin programla buluşması sağlandı.

Bu yılın şubat ayında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan "Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü" ile YÖK'e bağlı tüm kamu ve vakıf üniversiteleri programdan faydalanabilir hale geldi.

Program kapsamında 2024-2025 dönemi güz yarıyılında paydaş firma ve verilen ders sayısının 100'ün üzerine çıkarılması, 4 binin üzerinde öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye'nin "yazılımcı ordusu"nu büyütmek için üniversite-özel sektör işbirliğiyle programlar da uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında "Sektör Kampüste" ve "Yapay Zeka Uzmanlık" programları sürdürülüyor.