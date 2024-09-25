Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi’ne kayıt olan Hitit Üniversitesi öğrencileri Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ı makamında ziyaret etti. Çorum’a geldikleri ilk dakikalardan itibaren Çorum Belediyesi’nin kendilerine yardımcı olabilmek adına her şeyi yaptığını belirten öğrenciler Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise şehre yeni gelen öğrencilerin Çorum’a alışma sürecinde ve öğrenim hayatları boyunca yanlarında olacaklarını ifade etti. Candan “Hitit Üniversitesi’ni tercih eden ve ilimize gelen tüm öğrencilerimize okul yaşantılarında başarılar diliyorum. Çorum Belediyesi olarak Hitit Üniversitesini tercih eden tüm öğrencilerimizi gerek terminalde gerekse saat kulesi civarına kurduğumuz stantlarda karşılıyor ve kalacakları yerlere kadar bırakıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Editör: Haber Merkezi