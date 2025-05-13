Prof. Dr. Çağlar, PKK’nın açıklamasında silahlı eylemlerden övgüyle söz edildiğini ve terör örgütünün Suriye yapılanmasından hiç bahsedilmemesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede alınan fesih kararlarının kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Çağlar, bu gelişmenin Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” adı verilen süreci içinde kritik bir döneme denk geldiğini belirtti.

“SURİYE PKK’SI HÂLÂ FİİLEN AKTİF”

Çağlar, PKK’nın kendisini feshetmesine rağmen Suriye'deki uzantılarının faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, “Kimse, PKK’nın silah bıraktığı masalına Türk milletinin inanmasını beklemesin” dedi. Suriye’deki PKK yapılanmasının ABD ve İsrail destekli olarak varlığını sürdürdüğünü, yeni yapılan anlaşmalarla bu durumun hukuki bir zemine taşınma ihtimalinin de olduğunu belirtti.

“BU MİLLET ÇÖZÜM ADI ALTINDAKİ HİÇBİR TAVİZİ KABUL ETMEZ”

Prof. Dr. Çağlar, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısına yönelik her türlü girişime karşı olduklarını vurgulayarak, “Türk milleti, Anayasa’daki vatandaşlık tanımını değiştirecek hiçbir ‘çözüm’ü kabul etmez” ifadesine yer verdi.

PKK’nın fesih açıklamasında terör eylemlerine pişmanlık duymadığına dikkat çeken Çağlar, “Silahlı isyanı ‘haklı mücadele’ olarak gösterip, devletin meşru müdafaasını ‘soykırım’ olarak tanımlamak akıl ve izanla bağdaşmaz” dedi.

“SEVR ZİHNİYETİNE DÖNÜŞ KABUL EDİLEMEZ”

PKK çevrelerinden gelen bazı söylemlerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Lozan ve 1924 Anayasası yerine farklı tarihsel referansların öne çıkarılmasının, Sevr Antlaşması’na dönüş çabası olduğunu ileri süren Çağlar, bu durumu “Türk milletinin bin yıllık egemenliğine ortak aramak” şeklinde değerlendirdi.

“BU TOPRAKLARDA ORTAKLIK OLMAZ”

Türk milletinin siyasi egemenliğinin bu topraklarda kesintisiz sürdüğünü ve bu yapının ortaklık kabul etmeyeceğini dile getiren Çağlar, “Cumhuriyet’in vatandaşlık tanımı herkes için kapsayıcıdır. Teröristlerin fesih açıklamalarıyla, demokrasi adına yeni bir zemin aramak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Devletin temel ilkeleriyle çelişen hiçbir adımın kabul edilmeyeceğini vurgulayan Çağlar, “Türkiye’de bir Kürt sorunu değil, terör sorunu yaşanmıştır. Hep birlikte Türk milletiyiz demeye devam edeceğiz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK