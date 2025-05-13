Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Burhan Şenol, geçirdiği ilk ameliyatın ardından ikinci ameliyatı beklenirken entübe edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Burhan Şenol, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü ikindi namazının ardından memleketi Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Doğanlar köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Laçin Kaymakamı Emre Konak, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, Laçin Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Yurtseven, Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır’ın yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve eğitim camiasının temsilcileri katıldı.

Burhan Şenol’un vefatı, hem meslektaşları hem de öğrencileri arasında büyük üzüntü yarattı.

Editör: Haber Merkezi