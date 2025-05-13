Genel kurul, Divan Heyeti’nin belirlenmesiyle başladı. Ardından faaliyet, mali ve denetim raporları okunarak üyelerin oylamasına sunuldu ve önceki yönetim kurulu ibra edildi.

Toplantının ardından üyeler, düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yeni döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Mevcut başkan Mehmet Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, görev sürelerinin sona ermesiyle birlikte görevi yeni yönetime devretti. Yeni Başkan Mehmet Yıldırım ve ekibi, önümüzdeki dönemde derneğin çalışmalarını sürdürecek.

Editör: Haber Merkezi