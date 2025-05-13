Rehabilitasyon merkezinin sahipleri olan Uzman Fizyoterapist Nisanur Atlı ve Uzman Hareket bilimci Fatih Atlı yaptıkları ortak açıklamada; “Önceliğimiz kaliteli hizmetin yanı sıra veli bilinçlendirmesi yaparak özel bireylerimizin kalbine ve hayatlarına dokunabilmektir. Aynı zamanda özel bireyleri topluma kazandırmak için çeşitli aktiviteler dâhilinde toplum kültürü oluşturarak kazanımlar oluşturmayı hedefliyoruz.

Her birey değerli ve özeldir yeter ki doğru imkânlar verilsin. Bu alanda yıllardır hizmet veren, aynı zamanda akademik kariyerlerimizi yüksek lisans seviyesinde tamamlamış olarak merkezin kuruculuğunu üstlenmiş bulunmaktayız.

Birlikten kuvvet doğarak çıktığımız bu yolda ailemizde sizleri de görmek bizi mutlu edecektir. Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak her bireye kapımız açık olup kayıt için bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.