İskilip Belediyesi personeli Yusuf Anıl Anaç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

34 yaşında ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yusuf Anıl Anaç'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben İskilip Çarşı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Anaç'ın vefatıyla ilgili paylaşım yapan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Canımız, evladımız Yusuf Anıl’ı ikindi namazının ardından sonsuzluğa uğurlayacağız. Yüreğimizde derin bir acı, tarifsiz bir boşluk var. Kabri nurla dolsun, mekânı cennet olsun.

Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve belediye çalışanlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.