Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde Türkiye genelinde hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanvekili Osman Fatih Gümüş, AK Parti Merkez İlçe Başkanvekili Şahin Özbüğrü, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı Elvan Zorlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AŞGIN: “HAYALLERİMİZİ BİR BİR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri 2019 yılından bugüne kadar geçen sürede hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Söz verdikleri projelerin %90’ına yakınını tamamladıklarını belirten Aşgın, “2019’da besmele ile çıktığımız bu yolda, 2024’te yeniden bismillah diyerek ikinci dönemimize başladık. Yeni dönemde de daha büyük bir heyecanla şehrimizin geleceğini inşa etmeye, şehre dair tüm hayallerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çorum’a hizmet etme şerefini bizlere bahşeden rabbime hamd ediyor, destekleriyle yanımızda olan hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı, vatandaşlardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

Editör: Haber Merkezi