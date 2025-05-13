Törenin ardından SGK İl Müdürü Ömer Tök, beraberindeki heyetle birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, SGK’nın çalışmaları hakkında bilgi verildi ve kurumun vatandaşlara sunduğu hizmetler ele alındı.

Heyet daha sonra Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Görüşmede, Sosyal Güvenlik Haftası’nın anlam ve önemi üzerinde durulurken, belediye ile SGK arasındaki iş birliği olanakları değerlendirildi.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, kent genelinde çeşitli bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Editör: Haber Merkezi