Kaleli Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, fakülte öğretim üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Panel, Hitit Üniversitesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve HİSAM Müdürü Prof. Dr. Macid Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelist olarak Doç. Dr. İrfan Sevinç ve Dr. Öğr. Üyesi M. İhsan Hacıismailoğlu sunumlarıyla katkı sundu.

Muammer Özcan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Kaleli Vakfı Müdürü İsmail Tuncel, vakıf anlayışının İslam kültüründeki önemine değinerek, “Vakıflar, toplumsal dayanışmanın temel taşıdır. Geçmişten bugüne nice hayır sahibi insan, malını Allah rızası için vakfetmiş ve örnek olmuştur” dedi.

Tuncel’in konuşmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi M. İhsan Hacıismailoğlu, “Osmanlı’dan Günümüze Vakıflar – Toplumsal Dayanışmanın Kurumsal Hafızası”, Doç. Dr. İrfan Sevinç ise “Günümüzde Aile ve Değerler” konulu birer konuşma yaptılar.

Panelin kapanışında konuşan Prof. Dr. Macid Yılmaz, modern dünyada ailenin karşılaştığı sorunlara değinerek, “Kalpsiz bir dünyada sığınılacak en son yer ailedir. Makamlardan, servetten önce bizi biz yapan yer orasıdır” dedi.

Program, Kaleli Vakfı Müdürü İsmail Tuncel’in, katkı sunan akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ