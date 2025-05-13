Çorum Çölyak Derneği yönetimi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, çölyak hastalığına yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları ile derneğin yürüttüğü projeler ele alındı.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri, üniversitenin akademik potansiyelinin çölyak hastaları yararına geliştirilecek projelerde önemli bir rol üstlenebileceğini vurguladı. Görüşmede, özellikle glütensiz ürün üretimi, farkındalık kampanyaları ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde iş birliği yapılabileceği değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise toplum sağlığına katkı sunan her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirterek, üniversite olarak bilimsel katkıya açık olduklarını kaydetti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, “Sayın Rektörümüzün yeni yönetimimize gösterdiği yakın ilgi bizleri çok mutlu etti. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çölyaklılar için neler yapılabileceğini detaylı şekilde konuştuk. Umarım bu temas hayırlı gelişmelere vesile olur. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR