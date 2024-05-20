Trendyol 1.Lig Play-Off yarı final ilk maçında Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK Çorum'da karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda kontrollü bir oyun ortaya koyarken, gelişen ataklardan gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alan Kırmızı-Siyahlılar 47.dakikada Samet Yalçın'ın attığı şok golle bir anda 1-0 geriye düştü. Golün şokunu üzerinden erken atan Çorum FK 58.dakikada Atakan Akkaynak'ın frikikten attığı golle skoru dengeledi. Takdir haklarını genelde konuk Bodrum FK'dan yana kullanan maçoın orta hakemi Kadir Sağlam 64.dakikada Çorum FK'dan Ahmet İlhan Özek'i çift sarı karttan oyun dışına gönderdi. Kalan sürede gerilimi arttıran hakem Sağlam'a Çorum FK'lı taraftarlar tepkilerini gösterdi.

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da saat 16.00'da oynanacak.