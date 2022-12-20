Akşemsettin Camii'ndeki seminerde konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, umre yolcularının ibadetlerini en iyi şekilde yapmaları ve kıymetli zamanlarını ibadetle geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Üç çeşit umreci vardır; ‘Gidip Gelen, Alıp Gelen, Olup Gelen’. Bizler her türlü donanıma sahip mübarek beldelerden nasibini almış olarak ‘Olup Gelen’ umreci olmanızı istiyoruz. Ayrıca bizlerden o mübarek topraklara, Efendimiz (SAV)’e selam götürmenizi istirham ediyor, şimdiden umrenizin mebrur olmasını diliyor, salimen gitmenizi ganimen dönmenizi Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Seminerde Müftülük Hac ve Umre hizmetleri Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu ve umrecilerin grup hocaları da hazır bulundu. Şube Müdürü Tatlılıoğlu, seminerde umrenin fazileti ve umre yolculuğu esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunumlar eşliğinde bilgilendirmelerde bulunurken umre yolcularına 24 Aralık’ta umre uğurlama programı yapılacağını da hatırlattı.

(Volkan SINAYUÇ)

