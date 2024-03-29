Mahalle muhtarlığına aday olan tüm muhtar adaylarına başarılar dileyen Hoşgör, “Sevgili Bahçelievler sakinlerinin tercihi hangi aday olursa olsun ona hep birlikte saygı duymalıyız ve duyacağız” dedi.

Uzun zamandır, “Ben değil, mahallem kazanacak” sloganı ile 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Hoşgör, çalışmalarını büyük çapta tamamlarken artık seçim gününü bekliyor. Bu arada ev ve kahvehane ziyaretlerine devam eden Hoşgör, gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanıyor. Hoşgör, muhtar seçilmesi halinde bu ilgi ve sevgiye layık olabilmek için mahallesine en güzel hizmetleri yapacağını kaydetti.

Kendisi için hazırlanan afiş ve broşürleri vatandaşlara dağıtarak, mahallesi için yapacağı projeleri anlatan Ümit Hoşgör, sıcak ve yoğun ilgilerinden dolayı tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Editör: UĞUR GÖRKEM