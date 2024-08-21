Önceki dönem CHP Çorum İl Başkanı, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er'in kızı Dilşad, Mahmut Kafkas’ın oğlu Semih’le nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen nişan töreninde, genç çiftin nişan yüzüklerini CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız taktı.

Milletvekili Tahtasız, Dilşad-Semih çiftine uyum ve huzur içinde mutlu bir ömür dileklerini ifade etti.

ÇORUM HABER, Nilgün-Ümit Er ve Gülbahar-Mahmut Kafkas çiftlerini kutlar, birlikte yaşam adına ilk adımlarını atan Dilşad ile Semih’e ömür boyu mutluluklar diler.