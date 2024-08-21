İsmail Bağlar’ın sahibi olduğu Nisa Perde’nin “fiyatsa fiyat, kaliteyse kalite” sloganıyla başlattığı kampanya ses getiriyor. Geniş ürün yelpazesi ve kalitesiyle iddialı olan Nisa Perde, büyük indirimleri ve ücretsiz hizmetleriyle de fark yaratıyor.

Dünyaca ünlü Taç ve Brilland markalarını dev kampanya ile Çorumluların hizmetine sunan Nisa Perde, tül ve perdelerin ölçü, dikim ve montajını ücretsiz olarak gerçekleştirdiği gibi, tül ve perde çeşitlerinde yüzde 50 indirim sağlıyor.

Gülabibey Mahallesi Velipaşa 1. Sokak, Zafer Çarşısı’nın arka kapısında hizmet veren Nisa Perde, marka battaniyelerde de tek 699, çift 899 lira fiyat uyguluyor. İsmail Bağlar, kaliteyi ve uygun fiyatı bir araya getirmeleri nedeniyle, Çorumluların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını ifade ediyor.