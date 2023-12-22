Boluspor’un, tarihinin en zor sezonlarından birini yaşadığını ifade eden Yalçın Koşukavak, “Bugün kadroda U19 takımımızdan 6 futbolcu var. Bu şartlar, ligdeki maçları çok zorlaştırıyor. Zor bir iş yapıyoruz. Zor şartlarda devre arasına girmek için bekliyoruz. Sakatlık problemlerimiz var. Performans alamadığımız çok futbolcu var. Taraftarlarımızı da anlıyorum. Bu takımın bu sene en iyi yerde bitirebilmesi için varım. Ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Manisa FK maçıyla ilgili de konuşan Koşukavak, “Oyuna dengeli başladık. Bir geçiş hücumunda Kayamba’nın kazandığı penaltıyla öne geçtik. Oyunu çok savunma odaklı oynamak zorundaydık. Gücümüzü savunmadan aldık. Skoru da bulunca uzun süre oyuncularım çok iyi savunmalar yaptılar. Çok özverili, samimi ve içten oynadılar. İşi özetlemek gerekirse ihtiyaca göre oynadık. Bugün bu lazımdı, bunu yaptık. Umarım üç gün sonra Çorum FK maçında da istediğimiz sonucu alırız” şeklinde konuştu.