Çorum’da Ramazan ayı dolayısıyla Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü’nde uluslararası öğrencilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Farklı ülkelerden gelerek Çorum’da eğitim gören öğrenciler, aynı sofrada bir araya geldi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve eşi Nilgün Öztürk de katıldı. Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ali Çalgan, masaları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşıldığı programda, uluslararası öğrencilerin birlik ve beraberlik içinde aynı sofrada buluşması dikkat çekti.

Vali Çalgan, öğrencilerin Ramazan ayını tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

