Milletvekili Kayrıcı, Sungurlu’da Belediye Ramazan Etkinlikleri Çadırı ve Kentpark’ı ziyaret etti. Kayrıcı, beraberinde Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, MHP İlçe Başkanı Ethem Alaf, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, İl Genel Meclis Üyeleri Duran Baysa, Salih Kardaş ve partililerle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi ve talep ve isteklerini dinledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Sungurlu’da Ramazan-ı Şerif’in mânevî iklimini en güzel şekilde yaşatan, birbirinden kıymetli etkinliklerle hemşehrilerimizin yoğun ilgisine mazhar olan Ramazan Etkinlikleri Çadırımızda; kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasbihal ettik, Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik iklimini hep birlikte paylaştık.

Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, gönüllerimizi aynı çatının altında buluşturan bu güzel atmosferin oluşmasına katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor; mübarek Ramazan ayının Sungurlu’muza, aziz milletimize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

