Kılıç, şubenin Ulukavak halkının hizmetine sunulduğunu, online işlem yapmaya başlayacağını duyurarak, PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık ve kurum yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulukavak Mahallesinin bir sorunu daha çözülmüş oldu. Bundan sonra halkımızın PTT işlemleri için başka merkezlere gitmesine gerek kalmadı. Halkımız her türlü iş ve işlemlerini mahallemizde bulunan şubeden yaptırabilir.

Mahalle sakinlerimizin, dernek üyelerimizin sorunlarını çözmek bizlere onur, gurur ve mutluluk veriyor. Bizim derdimiz şov yapmak değil, halkımızın huzur ve mutluluğunu artırmak, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın yararına olan işler için çaba göstereceğimizin, ter akıtacağımızın bilinmesini istiyorum.

Sağlık ocağının yıkılarak yenisinin yapılması, PTT kargo şubesinin online işlemlere başlaması, çevreyoluna üst geçit yapılması gibi girişimlerimizden olumlu sonuçlar aldık. Tempomuzu daha da artırarak, daha büyük projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulukavak halkına hizmet için yola çıktık, bu uğurda hiçbir çalışmadan kaçınmayacağız. Hiçbir makam ve mevkiiyle problemimiz, derdimiz olmadı, bundan sonra da olmayacak.

Ulukavak Mahallesi muhtarı olmak gibi bir derdimiz asla yok. Bugün yetki kimde ise, muhtar kimse onun yanında yer alırız, yarın da kim gelirse onun yanında oluruz. Kavgamız, mücadelemiz Ulukavak halkı içindir.

Milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, bürokratlarımızla sürekli görüşmeler yaparak mahallemizin temel problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Bu yolda gereken destek ve sıcak ilgiyi de görmek, bizleri memnun ediyor. Bugüne kadar hiç kimseden tek kuruş maddi destek istemedik, maddi menfaat gözetmedik, beklenti içinde olmadık. Kendi çıkarlarımız için hiçbir kapıyı çalmadık. Mahallemiz için herkesle görüşür, herkesle işbirliği yaparız.

Çorum’un en büyük mahallesi olan, etrafındaki köyler, yerleşim birimleri ile birlikte büyük bir nüfus kitlesine sahip olan Ulukavak’ın hak ettiği her türlü hizmeti alması için çaba gösteriyoruz.

Çorumumuzu, mahallemizi, insanımızı seviyoruz. Çabamız, mücadelemiz ve girişimlerimiz sırasında halkımızı yanımızda görmek, bizlere güç verecektir. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Çorum, daha yaşanabilir bir Ulukavak için mücadele edelim.” (Haber Merkezi)

