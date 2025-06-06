Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Av. Yakup Alar, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan Kurban Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğu içinde olduklarını söyleyerek “Bu mübarek günlerde Cenab-ı Allah’a bizleri bir bayrama daha kavuşturduğu için sonsuz hamd ediyor, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum” dedi.

Kurban Bayramı’nın sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda milletimizin köklü değerlerini, birlik ruhunu ve paylaşma kültürünü yaşattığı kutlu zamanlar olduğunu kaydederek bayram vesilesi ile toplumsal dayanışmayı artırarak, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıma azmini pekiştirmemiz gerektiğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, partilerinde geleneksel bayramlaşma töreninin Kurban Bayramı’nın ikinci günü yani 07 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 12.00’de parti binasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine barış, sağlık ve huzur getirmesini dileyerek “Rabbim, yapılan ibadetleri kabul buyursun, bizleri daha nice bayramlara sağlık ve mutluluk içinde ulaştırsın” görüşüne yer veren Yakup Alar, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bu bayramda, sadece sevdiklerimizle buluşmakla kalmayıp, ülkemizin ve milletimizin geleceği için de güçlü adımlar atma kararlılığımızı yineleyelim. Türkiye’nin dört bir yanında, kardeşlik ve dayanışma ruhunu diri tutarak, hep birlikte ortak hedeflerimize yürüyelim.

Dünyanın farklı köşelerinde zulüm altında olan kardeşlerimizi unutmayalım. Filistin’de, Gazze’de, Sudan’da ve daha birçok yerde mazlumların çığlıklarını duyalım. Bayram vesilesiyle dualarımızı onların özgürlüğü ve huzuru için edelim. Rabbim, zulmü ortadan kaldırsın ve kardeşlerimizi özgür yarınlara eriştirsin.

Ülkemizi ekonomik istikrara kavuşturmak, kalkınma hamlelerini hızlandırmak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı güçlü politikalar geliştirerek, Türkiye’yi daha sağlam bir zemine oturtuyoruz.

Deprem felaketinin ardından yaraların hızla sarılması için devlet olarak en büyük fedakârlığı ortaya koyduk. Binlerce konutun teslimini gerçekleştirdik ve bu süreci hız kesmeden devam ettiriyoruz. Türkiye, her türlü zorluğa karşı birlik içinde mücadele etmeye devam edecek.

Türkiye’yi huzur ve güven içerisinde geleceğe taşımak için terörle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlik ruhumuzu daha da güçlendirerek, milletimizin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kutlu bayramda, her vatandaşımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, ülkemizin geleceği için el birliğiyle çalışması gerektiğine inanıyorum. Hep birlikte ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz.

Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını diliyor, bu bayramın sevdiklerinizle birlikte huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun!”

Editör: KEMAL YOLYAPAR