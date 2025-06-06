Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, mazlumun gözetildiği, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Milletvekili Kayrıcı bayramların sevginin, saygının, vefanın ve hoşgörünün en güzel örneklerinin yaşandığı, dargınlıkların son bulduğu, gönüllerin birleştiği özel günler olduğunu hatırlattı.

Bu mübarek günlerde; ihtiyaç sahiplerini gözeterek büyüklerimizi ziyaret etmek, çocuklarımızın yüzünü güldürmenin toplumun manevi zenginliğini artıran en kıymetli değerlerden olduğunu belirten Vahit Kayrıcı yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bizler, kadim Türk milletinin evlatları olarak; tarih boyunca paylaşmayı, yardımlaşmayı ve kardeşliği bir hayat düsturu edindik. Kurban Bayramı da bu köklü anlayışın en güzel tezahürlerinden biridir. Bu vesileyle, başta aziz Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere, yüce Türk milletinin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Bayramın; barışa, huzura, sağlık ve berekete vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum”

Editör: Haber Merkezi