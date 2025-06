Toplumun her kesimini bir araya getirerek dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu özel günü kutlayan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alagöz, bayramın manevi atmosferiyle birlikte milletin birlik şuuruyla millî ve manevi değerlere bağlılığını pekiştirdiğini ifade etti.

“Kurban Bayramı, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Biz de her yıl olduğu gibi, bu yıl da vatandaşlarımızın yanında olduk” diyen Alagöz mesajında şu ifadelere yer verdi; “Aile Yılı’ kapsamında yeni evlenen çiftlerimize, çocuklu ailelerimize, 10 yıl ve üzeri evli olan ailelerimize destek sağladık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, engelli kardeşlerimizin, yaşlılarımızın her daim yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz. Evlerde huzur olsun, yüzlerde tebessüm eksik kalmasın diye gece gündüz demeden çalıştık.

Bu mübarek bayramın, milletimize, ailelerimize ve tüm İslam âlemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Nice bayramları birlik içinde, sevgiyle ve gönül gönüle karşılamak dileğiyle. Tüm Çorum halkının ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerle kutlar, bayramın kardeşliği daha da güçlendirmesini ve dünya genelinde barış, huzur ve refahın simgesi olmasını temenni ediyorum”

