Çorum’da Osmanlı dönemi ahilik gelenekleri arasında yer alan ve yüzyılı geçkin süredir devam ettirilen Arife duası geleneği bu yıl da Çorum Belediyesi ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) işbirliğiyle yine ortaklaşa gerçekleştirildi.

Çorum protokolü, esnafı ve vatandaşları biraraya getiren Ahilik geleneği “arife duası” etkinliği Ulucami karşısında bulunan tarihi Kent Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcısı Adem Aygül, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti ve MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Fatih Özüyağlı, Zübeyir Tuncel, Ünsal Yeter, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen ile çok sayıda esnaf sanatkar ile vatandaşlar katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan programda ilk olarak ÇESOB Başkanı Gür ilimizin arife duası etkinliğinin yapıldığı ender şehirlerden olduğuna dikkat çekerek “Bizler arife duası etkinliğini devam ettiriyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de bu geleneği devam ettirir. Gelenekler devam ettiği sürece toplumda kardeşlik, birlik, beraberlik devam edecektir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın da konuşmasında çocukluğundan itibaren arife dualarına katıldığını dile getirerek, “Arife duası bizden önce de vardı, inşallah bizden sonra da olacak. Geçmişte farklı meslek odaları farklı dua etkinlikleri yapıyordu, artık hep birlikte tarihi meydanımızda yapıyoruz” dedi.



Yine bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek bu bayramın mazlumların bayramı bayram gibi yaşamasına ve kurtuluşuna vesile olmasını da dileyen Başkan Aşgın, “Kurban yakınlaşma anlamına gelir. Bu bayramın bizlere Rabbimize yakınlaştırmasına vesile olsun inşallah” şeklinde konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da esnafın bol ve bereketli bir yıl geçirmesini temenni etti. İlimizin önemli geleneklerinden olan Arife Duası’nda biraraya olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Çorum’un manevi değerlerini yaşatarak geleceğe taşımak adına bir araya gelmekten mutluluk duydum. Birlik ve beraberlik ruhunun en güzel şekilde yaşandığı bu anlamlı günde, dualarımızı hep birlikte etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu güzel geleneğin sürdürülmesine öncülük eden ve katılım sağlayan herkese teşekkür eder, dualarımızın kabul olmasını dilerim” diyen Milletvekili Tahtasız ayrıca Filistin ve Gazze’de kardeşlerimizin katledildiği şu günlerde ülkemizde de adaletsizliklerin yaşandığını, Belediye Başkanları’nın birer birer hapse atıldığını vurguladı. Milletvekili Tahtasız ayrıca vatandaşlara da yerel esnaftan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

İkinci kez katıldığı Arife Duası etkinliğinde konuşan Vali Çalgan da bu geleneğin sürdürülmesinin önemine değindi. Kentte güzel bir geleneğin yaşatıldığını belirten Vali Çalgan, “İyi ki böyle bir gelenek var. Son derece özgün bir gelenek. Bunun geçmişten geldiği gibi gelecekte de devam etmesini diliyorum” dedi.

Çorum'da esnafın kendi kendisini disipline ettiğini, çok adli vaka olmadığını dile getiren Vali Çalgan, vatandaşların Kurban Bayram'ını tebrik etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua edildi.