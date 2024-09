Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aslan Kaya, “Böyle bir şey nasıl olurdu? Camii ile bütünleşmiş yüzlerce yıllık ağaçlar kesilmişti. Hiçbir haklı gerekçesinin olmadığı bir ağaç katliamı…Bu haberi okurken Büyük önder Atatürk’ün ağaç sevgisi geldi aklıma.” ifadesini kullandı.

Kaya, “Mayıs 2023’te cami yıkan Çorum Belediyesi, Ağustos 2024’te tarihi Ulucami bahçesindeki 100 yıllık ağaçları kesti. Bunları yapan CHP’li belediye olsaydı, muhtemelen belediyeye kayyım atanırdı. Yaptıkları her kıyıma bir kılıf bulmakta da pek bir mahir olan bu belediye, yıktıkları cami için kaçak yapıldığı iddiasını ileri sürdüler” dedi.

“CAMİYİ YIKIP, AĞAÇLARI KESEN

BELEDİYE OLARAK ANILACAKSINIZ”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kaya şunları söyledi: “Biz biliyoruz ki asıl hastalıklı olan ağaç kesme merakınızdır. Tarihte hem camii yıkıp hem de tarihi camiinin asırlık ağaçlarını kesen belediye olarak anılacaksınız. Her yaptıkları yanlışı başkasının üzerine atmakta da çook mahirler. Ülke nereden nereye geldi. Ağaçlar için üzülen bir liderden; Ağaç katliamı yapan yöneticilere… Bu ağaçların kesilmesinin hesabı sorumlularından sorulmalıdır”

“YAPTIKLARI HER KIYIMA BİR KILIF

BULMAKTA DA PEK BİR MAHİRLER”

Aslan Kaya'nın açıklaması şu şekilde: “İzcilik çalışmaları nedeni ile il dışındaydım. Kurs-Kamp sırasında medyaya, özellikle sosyal medyaya ulaşım fırsatı bulamadım.

Dönüş yolunda sosyal medyaya ulaşım fırsatı bulduğumda Ulu Camii deki ağaç katliamı haberini gördüm, gözlerime inanamadım! Böyle bir şey nasıl olurdu? Camii ile bütünleşmiş yüzlerce yıllık ağaçlar kesilmişti. Hiçbir haklı gerekçesinin olmadığı bir ağaç katliamı.

Bu haberi okurken Büyük önder Atatürk’ün ağaç sevgisi geldi aklıma… Ankara Kızılay’da yol çalışmaları yapılırken, Atatürk zaman zaman Söğütözü’ndeki bağ evine gider. Bu yolculuğu sırasında her gün gördüğü iğde ağacının kesildiğini görür. Üzüntüden gözleri dolar…

Atatürk, tatil için gittiği Yalova’da küçük bir köşkü vardı. Orada bulunduğu bir sırada köşkün bahçesindeki çınar ağacının; köşke zarar verdiğini düşündüğü ağacın bir dalını kesmek üzere olan görevliye sorar: “Sen böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki dalını kesiyorsun.” der ve engeller. Özel bir ekip kurarak dalı kesmemek için köşkü 4,5 metre ağaçtan uzaklaştırır raylar üzerinde kaydırarak.

Mayıs 2023’te cami yıkan Çorum Belediyesi, Ağustos 2024’te tarihi Ulucamii'nin bahçesindeki 100 yıllık ağaçları da kesti. Bunları yapan CHP’li belediye olsaydı, muhtemelen belediyeye kayyım atanırdı. Yaptıkları her kıyıma bir kılıf bulmakta da pek bir mahir olan bu belediye, yıktıkları cami için kaçak yapıldığı iddiasını ileri sürdüler.

Halbuki kaçak dedikleri caminin yapımı kendi dönemlerine denk geliyor. Kendi beyanlarına göre camiyi kaçak yapan da kendileriymiş.

“BU AĞAÇLARIN KESİLMESİNİN HESABI

SORUMLULARINDAN SORULMALIDIR”

Şimdi yaptıkları ağaç katliamı için de, Kültür ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun talimatı ile yaptık diyorlar. Acaba Anıtlar Yüksek Kurulu’na bu talebi hangi kurum yapmış ki, kurul böyle bir cevap vermiş. Bu gerekçe tutmamış olacak ki, sonrasında ağaçların hastalıklı olduklarını iddia ettiler, fakat kamuoyuna bununla ilgili yaptırmış oldukları bir test, tahlil vs hiçbir belge sunmadılar.

Biliyoruz ki asıl hastalıklı olan ağaç kesme merakınızdır. Tarihte hem camii yıkıp hem de tarihi camiinin asırlık ağaçlarını kesen belediye olarak anılacaksınız. Her yaptıkları yanlışı başkasının üzerine atmakta da çook mahirler. Ülke nereden nereye geldi. Ağaçlar için üzülen bir liderden; Ağaç katliamı yapan yöneticilere. Bu ağaçların kesilmesinin hesabı sorumlularından sorulmalıdır.”

