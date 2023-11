Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Başkanı Ali Sülük’ün öncülüğünde hayırsever vatandaşlarında desteğiyle hayata geçirilen sosyal belediyecilik örneği olan Aşevi, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve çeşitli nedenlerle yemeğini yapamayan vatandaşların sofralarına destek olmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi, deneyimli personellerden oluşan ekibiyle birlikte vatandaşlara hijyenik ve kaliteli yemek hizmeti sunuyor.



Her gün belediye bünyesinde faaliyet gösteren Aşevinde hazırlanan yemekler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dağıtılıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar belediye ile iletişime geçtikleri andan itibaren Zabıta ekipleri tarafından belirlenen adreslere yemekleri götürülüyor. İskilip Belediyesi tarafından başlatılan bu örnek hizmetten 500’e yakın kişi faydalanıyor. Ulu çınarların her zaman yanında olan belediye ekipleri ayrıca kurulan vefa ekipleri ile de bu vatandaşların faturalarını, alışverişleri başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılıyor.

BAŞKAN ALİ SÜLÜK YEMEK DAĞITIMINDA

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye ekipleri ile birlikte yemek dağıtımına katıldı. Dağıtım sırasında ulu çınarlarla bir araya gelen Başkan Ali Sülük, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerinin dinledi.

Aşevi yemek dağıtımı aracıyla birlikte vatandaşlara yemek dağıtımına katıldığını belirten Başkan Ali Sülük, “Aşevi projesi bizim göreve geldikten sonra hayata geçirdiğimiz ilk projelerden birisiydi. Bugüne kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu proje hayır sevenlerimizin de destekleriyle birlikte hayata geçirdiğimiz en güzel projelerden birisi. Bugün yemek dağıtımına bizzat katılarak vatandaşlarımızın isteklerini taleplerini yerinde dinlemek istedim. Vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahipleri bu hizmetten son derece memnun. Personelimizden de memnun olmaları benim için de ayrıca sevindirici bir durum oldu. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu proje hayırsever vatandaşlarımızı belediyemizin ortak bir çalışması. Bu güzel projenin büyüyerek devam etmesini istiyorum” dedi.



Aşevinden ihtiyaç sahiplerine sadece yemek hizmeti sunulmadığını açıklayan Başkan Sülük, “Burada amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sadece gıda veya yemek ihtiyacını karşılamak değil. Personelimiz vatandaşlarımızla iç içe olduğu için onlarla aramızda köprüde kuruyor. Vatandaşlarımızın tüm istekleri, taleplerini takip etme imkanımız oluyor. Vatandaşlarımızın sağlık sorunları başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını da bu sayede yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.