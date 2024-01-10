Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Sungurlu İlçe Başkanı Çökmez ve beraberindeki heyet, sosyal faaliyetleri kapsamında Ankara’ya çıkarma yaptı. Heyet, ilk olarak merhum MHP Lideri Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Ahmet Semih Çökmez, “Sosyal faaliyetler kapsamında Sungurlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyin kabrini ziyaret ettik ve dualar ile andık. "Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız." Alparslan Türkeş” ifadelerini kullandı.



Ülkü Ocakları Başkanı Çökmez ve beraberindekiler daha sonra Millet Kütüphanesini ziyaret ederek buradaki eserleri yakından gördü. Çökmez, “Sosyal faaliyetler kapsamında Sungurlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak ülkemizin en büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesini ziyaret ettik. Millet Kütüphanesinin değerli yetkililerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyoruz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in dediği gibi gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş” dedi.