Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Kutadgu Bilig Yaz Gelişim Programı, milli ve manevi değerlerle donatılmış bir gençlik inşa etmeyi amaçlıyor.

Kutadgu Bilig’in “bilgeliği erdemle buluşturan” yaklaşımını esas alan yaz programı, gençleri ahlak, bilgi, disiplin ve ülkü temelinde geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yaz ayları boyunca yapılacak seminerler, kitap tahlilleri, milli tarih okumaları, değerler eğitimi, sanat atölyeleri ve kültürel faaliyetlerle katılımcı gençlerin hem zihinsel hem de manevi yönden donatılması hedefleniyor.

Programın temel amacı ise Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig’inde vurguladığı “kutlu bilgi” anlayışını günümüze taşıyarak, bireyin hem kendisine hem de milletine faydalı bir birey olmasını sağlamak olarak tanımlanıyor.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kültürümüzü, inancımızı ve tarihsel mirasımızı genç nesillere aktarmak, onları çağın gerekleriyle donatmak temel gayemizdir. Kutadgu Bilig Yaz Gelişim Programı bu idealin önemli adımlarından biridir.”

Programa katılmak isteyen gençlere de; “Gençliğini kutlu bir bilgiyle donatmak isteyen herkesi bu anlamlı yolculuğa davet ediyoruz. Çünkü ‘Bilgi ile yol alanın aklı şaşmaz, kalbi karanlıkta kalmaz” şeklinde çağrıda bulunuldu.

Yaz gelişim programı için detaylı bilgi ve başvuru Ülkü Ocakları il/ilçe teşkilatına yapılabilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ