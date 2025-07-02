Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Çorum, 756 köyle Türkiye'de en fazla köyün bulunduğu 3. il oldu.

18 bin 238 köy bulunan Türkiye'de en fazla köy sayısının bulunduğu şehirler sıralamasında birinci sırada bin 234 ile Sivas yer alırken, Sivas'ı bin 54 köyle Kastamonu, 756 köyle Çorum, 612 köyle Tokat, 575 köyle Çanakkale, 564 köyle Ağrı, 555 köyle Yozgat, 549 köyle Giresun, 547 köyle Elazığ, 545 köyle Kütahya izledi.

Muhabir: Haber Merkezi