Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yakup Alar, partisinin 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılım sağladı.

Toplantı, AK Parti'nin ülke genelindeki il başkanlarının bir araya geldiği önemli bir buluşma olarak dikkat çekti. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Alar'ın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ da katılım sağladı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Alar, “Ülkemiz, milletimiz ve davamız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yakup Alar, toplantıda alınan kararların AK Parti’nin birlik, beraberlik ve hizmet anlayışını daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi